Турция напомнила, что Крым является Украиной, и подчеркнула непризнание российской аннексии

30 января, 2020, 21:06

Анкара никогда не признавала и не признает аннексию Крыма Россией

Об этом во время встречи группы украинских дипломатов во главе с Чрезвычайным и Полномочным Послом Украины в Турецкой Республике Андреем Сибигой и группы дружбы Турции и Украины Великого национального собрания Турции, заявил ее глава, депутат от Партии справедливости и развития Йылдырым Тугрул Тюркеш, передает Укринформ .

"Как вы знаете, на всех встречах, заседаниях, мы отмечаем это и хотим отметить сегодня, в рамках встречи с парламентской группой дружбы, и Турецкое государство, и парламент, при любых условиях поддерживают территориальную целостность Украины, никогда не признавали и не признают оккупацию полуострова Крым. Об этом было много заявлений и от нашего правительства, - решительность и настойчивость в этом вопросе остаются неизменными ", - сказал Йылдырым Тугрул Тюркеш.