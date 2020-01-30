Три человека разоблачили на взятке главе Фонда госимущества Украины

30 января, 2020, 11:24

29 января 2020 года детективы Национального бюро по процессуальному руководству САП задержали трех человек во время предоставления части неправомерной выгоды в размере $ 50 тыс. главе Фонда государственного имущества Украины

Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.

"Задержанные предложили председателю Фонда государственного имущества Украины 5 млн долл. США неправомерной выгоды в обмен на назначение на должность директора ОАО" Одесский припортовый завод "(99,5% акций принадлежат государству) заранее определенного лица. По замыслу, назначенный руководитель государственного предприятия якобы имел способствовать сотрудничеству между заводом и определенным кругом частных компаний, связанных с инициаторами коррупционного преступления ", - говорится в сообщении.

Задержанные планировали предоставлять неправомерную выгоду частями в течение года с момента достижения договоренностей. Во время передачи первого транша в $ 50 тыс. их разоблачили детективы НАБУ. Указанная реализация стала возможной при содействии Государственной пограничной службы Украины.

Расследование начали по заявлению председателя ФГИУ.