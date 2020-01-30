Топ-5 предприятий, которые задолжали украинцам по зарплатам больше всего. Инфографика Минэкономразвития
30 января, 2020, 14:38
В Украине пять предприятий задолжали заработную плату своим работникам на сумму почти 700 млн грн
Об этом сообщил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов на своей сторонке в Facebook .
По данным министра, крупнейшими должниками по зарплате являются:
-
АО "Сумское машиностроительное научно-производственное объединение" (Сумы) - 251 млн грн,
-
ЧАО "Азовобщемаш" (Мариуполь) - 221 млн грн,
-
ГП "Южный машиностроительный завод" (Днепр) - 134 млн грн,
-
ГП "Научно-исследовательский институт" Квант "(Киев) - 53 млн грн,
-
ГП "Угольная шахта" Краснолиманская "(Донецкая область) - 30 млн.
Читайте также
-
-
-
-
-
27 января, 2020 Виталий Портников: Нам нужны украинские Герои Холокоста