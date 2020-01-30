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Espreso.tvОбществоТоп-5 предприятий, которые задолжали украинцам по зарплатам больше всего. Инфографика Минэкономразвития

Топ-5 предприятий, которые задолжали украинцам по зарплатам больше всего. Инфографика Минэкономразвития


фото: kadrovik.ua
В Украине пять предприятий задолжали заработную плату своим работникам на сумму почти 700 млн грн

Об этом сообщил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов на своей сторонке в Facebook .

По данным министра, крупнейшими должниками по зарплате являются:

  • АО "Сумское машиностроительное научно-производственное объединение" (Сумы) - 251 млн грн,

  • ЧАО "Азовобщемаш" (Мариуполь) - 221 млн грн,

  • ГП "Южный машиностроительный завод" (Днепр) - 134 млн грн,

  • ГП "Научно-исследовательский институт" Квант "(Киев) - 53 млн грн,

  • ГП "Угольная шахта" Краснолиманская "(Донецкая область) - 30 млн.

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