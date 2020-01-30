Теракт в Харькове: осужденные обжаловали пожизненный приговор после обмена пленных

30 января, 2020, 16:58



фото: myrotvorets

Трое осужденных к пожизненному заключению по делу о теракте, который произошел возле Дворца Спорта в Харькове в 2015 году, подали апелляционные жалобы и требуют отмены приговора после обмена пленных, который состоялся накануне Нового года