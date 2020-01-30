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Espreso.tvОбществоТеракт в Харькове: осужденные обжаловали пожизненный приговор после обмена пленных

Теракт в Харькове: осужденные обжаловали пожизненный приговор после обмена пленных


фото: myrotvorets
Трое осужденных к пожизненному заключению по делу о теракте, который произошел возле Дворца Спорта в Харькове в 2015 году, подали апелляционные жалобы и требуют отмены приговора после обмена пленных, который состоялся накануне Нового года

Об этом hromadske подтвердил адвокат одного из осужденных Владимира Дворникова Игорь Нагорный.

"Приговор обжалуем в связи с неполнотой судебного разбирательства и несоответствием выводов суда обстоятельствам уголовного производства", - сообщил Нагорный.

По его словам, аналогичные заявления также подала защита Виктора Тетюцкого и Сергея Башлыкова.

Каким образом осужденные, находящиеся на неподконтрольной Украине территории, будут присутствовать на судебных заседаниях, адвокат не уточнил.

 

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