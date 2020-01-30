Сильный ветер снес часть "стены Трампа" на границе США с Мексикой
Об этом сообщила в четверг британская газета The Guardian со ссылкой на сотрудников группы пограничного патрулирования США.
По данным пограничников, ветер сломал фрагменты стены на мексиканской стороне.
"К счастью, мексиканские власти быстро среагировала и перекрыла дорожное движение на прилегающей улице", - заявил представитель пограничного патруля Карлос Питонес.
По словам Питонеса, мексиканцы быстро вернули унесенные ветром фрагменты, после чего их поставили на место.
"Служба пограничного и таможенного контроля США работать со строительным подрядчиком, чтобы смягчить влияние сильных ветров, поскольку строительство продолжается", - добавил Питонес.
Сооружение стены на границе с Мексикой в рамках борьбы против нелегальной иммиграции было одним из ключевых предвыборных обещаний президента США Дональда Трампа в 2016 году.
Сначала Трамп планировал строительство бетонной стены, однако затем согласился с тем, что пограничный барьер может быть из стали, если это "сработает лучше".
В сентябре прошлого года Палата представителей Конгресса США проголосовала против распоряжения Дональда Трампа о чрезвычайном положении, который он выдал, чтобы получить $ 5700000000 на строительство стены на границе с Мексикой.