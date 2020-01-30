Сутки на Донбассе: оккупанты били из минометов

30 января, 2020, 07:56

29 января вооруженные формирования Российской Федерации 8 раз нарушили режим прекращения огня

Об этом сообщает пресс-центр ООС.

Противник обстреливал позиции ООС из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил четыре обстрелы. Также четыре вражеских обстрелов было зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север".

Вчера, 29 января, потерь среди военнослужащих Объединенных сил не было. С началом этого периода российские оккупационные войска огневой активности не проявляли.