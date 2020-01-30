США ввели санкции против атомной отрасли Ирана

30 января, 2020, 22:32

Официальный Вашингтон ввел ограничения против Организации по атомной энергии Ирана и его руководителя за весомую роль в нарушениях Тегераном международных договоренностей в ядерной сфере

Об этом заявил в четверг специальный представитель США по Ирану Брайан Хук, сообщает Укринформ.

"Сегодня мы вводим санкции против Организации по атомной энергии Ирана, а также против ее руководителя Али-Акбар Салехи. Ограничения введены согласно указу (президента США - ред.) №13382, который преследует причастных к распространению оружия массового уничтожения", - заявил представитель госдепа.

США возобновили четыре других ограничения в ядерной области против Ирана сроком на 60 дней, чтобы сдержать ядерную активность режима.

Представитель внешнеполитического ведомства США при этом подчеркнул, что Организация по атомной энергии Ирана "сыграла важную роль в нарушении Ираном его ключевых обязательств в ядерной сфере". В частности, режим в Тегеране превысил допустимые запасы обогащенного урана, а руководитель этой организации лично открыл новые центрифуги для расширения возможностей для обогащения ядерного топлива.

В Госдепе также подчеркнули, что поведение Тегерана в ядерной сфере "подчеркивает серьезный вызов, который иранский режим представляет для мира и безопасности в мире".