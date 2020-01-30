Советником Богдана стал экс-генконсул Украины в Барселоне, который называл активистов Майдана "ультранационалистами", - Схемы
Об этом говорится в расследовании "Схемы: коррупция в деталях".
"Хрипунов - бывший генконсул Украины в Барселоне. Во время евромайдана в 2014 году украинская община в Барселоне требовала его увольнения. Тогда людей возмутило его статья, вышедшая в день расстрелов протестующих на Майдане, в которой он упоминал о "ультранационалистах с нацистской символикой" на Майдане. Также украинская община упрекала генкосула, что тот праздновал российский Новый год в Испании. После протестов общины Хрипунов перестал быть генкосулом. Теперь, оказывается, Хрипунов помогает новой власти. Его назначили советником Андрея Богдана, главы Офиса президента Украины ", - говорится в сообщении.
"Схемы" заметили Хрипунова 2 декабря 2019, когда он выходил из Офиса президента. На вопрос журналистов он не отвечал. В следующий раз его заметили на Банковой.
Присмотритесь к человеку, который убегает от камеры под стенами ОП. Это - Александр Хрипунов.- Схемы: коррупция в деталях (@cxemu) January 30, 2020
5 лет назад он, генконсул Украины в Барселоне при Януковиче, стал героем нашего расследовании - после которого и потерял должность.
Теперь Хрипунов помогает уже новой власти.
Смотрите в 20:30 в Fb pic.twitter.com/sls9w0xKFZ
Читайте также
-
-
-
27 января, 2020 Виталий Портников: Нам нужны украинские Герои Холокоста
-
-
Читайте также
-
-
27 января, 2020 Виталий Портников: Нам нужны украинские Герои Холокоста
-