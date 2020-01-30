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Espreso.tvОбществоСоветником Богдана стал экс-генконсул Украины в Барселоне, который называл активистов Майдана "ультранационалистами", - Схемы

Советником Богдана стал экс-генконсул Украины в Барселоне, который называл активистов Майдана "ультранационалистами", - Схемы

Александр Хрипунов
Экс-генконсул Украины в Барселоне Александр Хрипунов, который во времена Майдана называл "ультранационалистами с нацистской символикой" майдановцев, стал советником Богдана

Об этом говорится в расследовании "Схемы: коррупция в деталях".

"Хрипунов - бывший генконсул Украины в Барселоне. Во время евромайдана в 2014 году украинская община в Барселоне требовала его увольнения. Тогда людей возмутило его статья, вышедшая в день расстрелов протестующих на Майдане, в которой он упоминал о "ультранационалистах с нацистской символикой" на Майдане. Также украинская община упрекала генкосула, что тот праздновал российский Новый год в Испании. После протестов общины Хрипунов перестал быть генкосулом. Теперь, оказывается, Хрипунов помогает новой власти. Его назначили советником Андрея Богдана, главы Офиса президента Украины ", - говорится в сообщении.

"Схемы" заметили Хрипунова 2 декабря 2019, когда он выходил из Офиса президента. На вопрос журналистов он не отвечал. В следующий раз его заметили на Банковой.

 

 

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