Смертельный коронавирус Россия закрывает границу с Китаем
30 января, 2020, 13:33
Россия из-за быстрого распространения коронавируса закрыла свою границу на Дальнем Востоке
Соответствующий указ 30 января подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, сообщает ТАСС .
"Мишустин подписал распоряжение о закрытии границы РФ на Дальнем Востоке как одна из мер по нераспространению коронавируса", - говорится в сообщении.
- Напомним, что количество умерших от коронавируса в Китае возросло до 170.
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