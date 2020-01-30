Смертельный коронавирус Россия закрывает границу с Китаем

30 января, 2020, 13:33

Россия из-за быстрого распространения коронавируса закрыла свою границу на Дальнем Востоке

Соответствующий указ 30 января подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, сообщает ТАСС .

"Мишустин подписал распоряжение о закрытии границы РФ на Дальнем Востоке как одна из мер по нераспространению коронавируса", - говорится в сообщении.