 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоСмертельный коронавирус Россия закрывает границу с Китаем

Смертельный коронавирус Россия закрывает границу с Китаем

Россия из-за быстрого распространения коронавируса закрыла свою границу на Дальнем Востоке

Соответствующий указ 30 января подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, сообщает ТАСС .

"Мишустин подписал распоряжение о закрытии границы РФ на Дальнем Востоке как одна из мер по нераспространению коронавируса", - говорится в сообщении.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

30 января, 2020 четверг

больше новостей

30 января, 2020 четверг

29 января, 2020 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать