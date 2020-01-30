Смертельное селфи: во Львове на вагон-цистерне погиб 18-летний парень
30 января, 2020, 12:38
Парень вылез на вагон-цистерну, чтобы сделать селфи, и умер от травм, полученных в результате поражения электрическим током
Об этом сообщает отдел коммуникации Главного управления Национальной полиции во Львовской области.
"29 января около 22.00 в полицию поступило сообщение от медиков скорой помощи о том, что на железнодорожных путях по улице Опришкивской во Львове погиб молодой парень. На месте происшествия работала следственно-оперативная группа Лычаковского отдела полиции. Правоохранители установили личность погибшего - им оказался 18- летний львовянин. Вместе со своим братом и другом, парень прогуливался железнодорожными путями и решил сделать селфи на вагон-цистерне ", - говорится в сообщении.
Он вылез на вагон и был поражен электрическим током. От полученных травм парень скончался на месте происшествия.
По данному факту следователи открыли уголовное производство по ч.1 ст.115 (умышленное убийство) УК Украины с пометкой "несчастный случай".
Правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия.
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