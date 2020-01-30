Скульптуры и гравюры Сальвадора Дали похитили с выставки в Стокгольме
30 января, 2020, 17:14
С выставки, проходившей в галерее Couleur в Стокгольме, похитили от 10 до 12 бронзовых скульптур и гравюр Сальвадора Дали
Об этом сообщает Reuters .
"Преступники проникли в галерею в ночь на 30 января. Охрана обнаружила пропажу около четырех утра. Полиция ищет двух человек, которые выехали от галереи на автомобиле" Ауди ". Подозреваемых пока не задержали", - говорится в сообщении.
Руководство галереи сообщило Национальному агентству новостей Швеции, что каждая из похищенных работ стоит $ 21-52 тыс.
Выставка со статуэтками Дали должна была закрыться в субботу. Полиция ищет подозреваемых преступления.
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