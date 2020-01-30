Селяне из Днепропетровщины взяли в руки оружие из-за разгула бандитизма и бездействия полиции, - обращение

30 января, 2020, 17:53

Жители сел Сорочино и Шульговка Петриковского района Днепропетровской области начали самостоятельно патрулировать с оружием свои населенные пункты, о чем сообщили в обращении к министру внутренних дел Арсену Авакову и генеральному прокурору Руслану Рябошапке

Обращение селян обнародовала в Facebook пользовательница Елена Синицына.

Селяне объяснили, что прибегли к таким мерам из-за длительного произвола уголовников, совершивших ряд розбойних нападений и ограблений, в том числе с огнестрельным оружием, ранив местного жителя. При этом селяне заявили о бездействии полиции в этой ситуации.

"Уголовные дела по этим грабежам и разбойным нападениям месяцами лежат без оперативного сопровождения и без эффективных следственных действий. По некоторым делам самими же пострадавшими собираются все сведения о личности преступников, совершивших ограбление, и предоставляются полиции, но и эта информация игнорируется. Такая полная безнаказанность побудила бандитов уже и к вооруженному нападению. Так, 12 января бандиты с целью завладения деньгами напали на семью жителя с. Сорочино - Сектименко Михаила, применили боевое оружие - пистолет Макарова, которым нанесли ему в тяжелые огнестрельные ранения ", - говорится в обращении.

Селяне заявили, что вооружились охотничьими ружьями и патрулируют населенные пункты, поскольку не могут быть уверенными в безопасности своих семей.

"Мы потеряли веру в защиту и помощь правоохранительных органов и вынуждены рассчитывать только на собственные силы. На эту вынужденную меру мы идем ради безопасности своих семей. В связи с этим сообщаем вам: из числа жителей с. Сорочино созданы и уже работают местные отряды самообороны для патрулирования территории села и охраны общественного порядка. А для защиты жизни, здоровья, домовладений и имущества жители села вынуждены использовать собственное охотничье оружие, как это позволяет действующее законодательство ", - отметили селяне.

Авторы обращения также требуют проверить работу полиции Петриковского района и дать оценку действиям правоохранителей, о чем предоставить письменный ответ на обращение.

Шульговская община сообщила в Facebook, что решение о создании отрядов самообороны приняли на собрании 17 января, и высказала предположение, что правоохранители саботируют работу, потому что работают "в доле" с преступниками.

"17.01.2020 в Сорочанском клубе состоялось общее собрание жителей с. Сорочино и с. Шульговка по поводу обострения криминогенной ситуации на территории Шульговского сельского совета. С июля 2019 село терроризирует банда преступников, осуществляющих ограбления и разбойные нападения на жителей, применяя пытки и требуя деньги. Среди пострадавших обычные хозяева и пенсионеры, члены их семей в том числе дети. Последнее нападение произошло 12.01.2020 года в промежутке с 17.00 до 18.00 и закончился для пострадавших огнестрельными ранит ниями. От приступа к приступу действия преступников становятся все более дерзкими, а расследование преступлений, несмотря на опознание бандитов соседями потерпевших, идет крайне медленно, превышая все разумные сроки. Ответ руководителей полиции "Мы держим ситуацию на контроле" жителей с. Сорочино наводит на мысль, что правоохранители тоже "в доле", - говорится в сообщении.