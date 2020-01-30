СБУ в сотрудничестве с Грузией предотвратила двойное заказное убийство

30 января, 2020, 15:37

30 января СБУ совместно со Службой госбезопасности Грузии предотвратила двойное заказное убийство на территории юго-восточной соседки

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

В СБУ рассказали, что в рамках начатого уголовного производства оперативники и следователи спецслужбы с участием грузинских коллег установили, что организаторами преступления являются трое представителей криминальных кругов из Украины и Грузии. Они действовали по указанию главарей одной из грузинских преступных группировок, которые планировали "устранить" двух своих грузинских конкурентов.

"Через украинского сообщника заказчики подыскали "киллера", который согласился выполнить задание за 20 тыс. долларов США", - рассказали в СБУ.

Подозреваемые в покушении передали информацию, в том числе фото и видеоматериалы, личные данные потенциальных жертв, дополнительно оплаченный перелет в Тбилиси и организовали встречу с грузинскими фигурантами дела.

"На территории Грузии во время контролируемых правоохранителями встреч один из организаторов заказ передал "киллеру" 4000 долларов США аванса, автомат и взрывчатку для совершения преступления", - добавили правоохранители.

"После процессуального документирования действий злоумышленников, правоохранители задержали в Харькове, согласно ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины, представителя отечественных криминальных кругов, задействованного в организации заказного убийства. Злоумышленнику осуществлено сообщение о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ст. 115 Уголовного кодекса Украины" - отчитались в службе.

Одновременно Службой государственной безопасности Грузии совместно с другими правоохранительными органами страны были задержаны двое местных жителей - организаторов заказа, а также проведен ряд обысков по месту жительства фигурантов производства. Сейчас Шевченковским районным судом города Киева гражданину Украины избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком - шестьдесят дней, без права внесения залога.