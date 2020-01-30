СБУ сообщила о попытках России дестабилизировать ситуацию на Херсонщине
Об этом сообщила со ссылкой на данные СБУ пресс-служба Каланчакской райгосадминистрации в Херсонской области.
"Главным управлением СБУ в АР Крым в ходе выполнения возложенных задач получена информация о попытках спецслужб иностранных государств обострить и дестабилизировать социально-политическую ситуацию в приграничных с Крымским полуостровом районах Херсонской области; осуществить компрометацию работников органов государственной власти и местного самоуправления", - говорится в сообщении .
Так, российские агенты осуществляют работу по опосредованному манипулированию общественным мнением в регионе с целью провоцирования массовых беспорядков, направленных на силовое разблокирование канала поставки воды в оккупированный Крым. В то же время россияне пытаются сформировать у международного сообщества и правозащитных организаций мнению об игнорировании Украиной намерений решить указанную проблему.
Кроме того, в контексте запуска железнодорожного сообщения с РФ в оккупированный Крыму российские пропагандисты начали информационную кампанию с публичными призывами ездить в РФ из Крыма через Керченский мост на нарушение законодательства Украины.
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