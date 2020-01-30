СБУ сообщила о попытках России дестабилизировать ситуацию на Херсонщине

30 января, 2020, 20:51

Спецслужбы РФ пытаются дестабилизировать социально-политическую ситуацию в районах Херсонской области, граничащих с Крымом

Об этом сообщила со ссылкой на данные СБУ пресс-служба Каланчакской райгосадминистрации в Херсонской области.

"Главным управлением СБУ в АР Крым в ходе выполнения возложенных задач получена информация о попытках спецслужб иностранных государств обострить и дестабилизировать социально-политическую ситуацию в приграничных с Крымским полуостровом районах Херсонской области; осуществить компрометацию работников органов государственной власти и местного самоуправления", - говорится в сообщении .

Так, российские агенты осуществляют работу по опосредованному манипулированию общественным мнением в регионе с целью провоцирования массовых беспорядков, направленных на силовое разблокирование канала поставки воды в оккупированный Крым. В то же время россияне пытаются сформировать у международного сообщества и правозащитных организаций мнению об игнорировании Украиной намерений решить указанную проблему.

Кроме того, в контексте запуска железнодорожного сообщения с РФ в оккупированный Крыму российские пропагандисты начали информационную кампанию с публичными призывами ездить в РФ из Крыма через Керченский мост на нарушение законодательства Украины.