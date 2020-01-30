С начала агрессии РФ в Украину не пустили более 5 тыс. россиян, - СБУ

30 января, 2020, 19:17

С 2014 года, начала вооруженной агрессии России, в Украину не пропустили 5024 россиян

Об этом сообщает Радио Свобода со ссылкой на пресс-служба СБУ,

"675 - стольким гражданам Российской Федерации был запрещен въезд в Украину в 2019 году", - уточнили в ведомстве.

В 2018 году, как сообщала СБУ, въезд в Украину запретили 157 гражданам России.