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Espreso.tvОбществоРябошапка сомневается, что слежку за Йованович будут расследовать совместно с США

Рябошапка сомневается, что слежку за Йованович будут расследовать совместно с США


фото: reuters
Генеральный прокурор Руслан Рябошапка сомневается, что в деле о возможной слежке за бывшим послом США в Украине Мари Йованович будет создана совместная группа украинских и американских правоохранителей

Об этом Рябошапка заявил в интервью Интерфакс-Украина .

"Пока нет общей следственной группы между американской и украинской сторонами, но, как показывает практика, американская сторона и не настроена на то, чтобы создавать такие совместные следственные группы. В общем, я не помню, чтобы такая практика существовала вообще. То есть, пока такой группы нет и, думаю, что и не будет ", - сказал Рябошапка.

Генпрокурор отметил, что в этом случае каждая из сторон проводит свое собственное расследование.

Ранее Арсен Аваков заявил, что МВД Украины и Служба дипломатической безопасности при посольстве США в Украине создадут совместную группу для расследования возможной слежки за экс-послом Мари Йованович.

Ранее экс-посол США в Украине Мари Йованович обвинила в своем отстранении "коррумпированных украинцев".

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