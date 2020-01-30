Рябошапка сомневается, что слежку за Йованович будут расследовать совместно с США
Об этом Рябошапка заявил в интервью Интерфакс-Украина .
"Пока нет общей следственной группы между американской и украинской сторонами, но, как показывает практика, американская сторона и не настроена на то, чтобы создавать такие совместные следственные группы. В общем, я не помню, чтобы такая практика существовала вообще. То есть, пока такой группы нет и, думаю, что и не будет ", - сказал Рябошапка.
Генпрокурор отметил, что в этом случае каждая из сторон проводит свое собственное расследование.
Ранее Арсен Аваков заявил, что МВД Украины и Служба дипломатической безопасности при посольстве США в Украине создадут совместную группу для расследования возможной слежки за экс-послом Мари Йованович.
Ранее экс-посол США в Украине Мари Йованович обвинила в своем отстранении "коррумпированных украинцев".
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