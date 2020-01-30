"Нажать на Москву, чтобы спасти хотя бы одну жизнь": журналист Асеев выступил в ПАСЕ

30 января, 2020, 14:41

Освобожденный из плена боевиков в декабря 2019 года журналиста Станислав Асеев выступил в Парламентской ассамблее Совета Европы и призвал европейских политиков посодействовать в освобождении людей, находящихся в плену на оккупированных территориях

Об этом сообщает " Радио Свобода ".

"Экономика и калькулятор все чаще берут верх над моралью и правом. Но есть вещи, которые неизменны до сих пор - это слова маленького человека перед людьми, которые нажимают на большие телефонные кнопки и что-то решают. В нашей ситуации последнюю кнопку нажимает Москва. И сегодня я прошу вас только об одном: если у вас есть возможность надавить на Москву и спасти из донбасского плена хотя бы одно чью-то жизнь - сделайте это ради будущего, в котором важны не погоны, а человек. Того будущего, которого Российская Федерация лишила целую часть моей страны " - сказал Асеев.

Отмечается, что в интервью Донбас.Реалии (и канала Настоящее время) Асеев сказал, что информационная поддержка может сохранить пленнику здоровья и, вероятно, жизнь.