"Люди получили цену в платежках до 30% меньше", - Гончарук заявил о снижении тарифов на тепло в 21 области
30 января, 2020, 17:03
По состоянию на январь тарифы на тепло снизились в Киеве и еще в 21 области
Об этом Telegram сообщил премьер-министр Украины Алексей Гончарук.
По его словам, на сегодня 143 предприятия провели перерасчет в 21 области и городе Киеве.
"Как результат - за декабрь люди получили цену в платежках до 30% меньше. Однако отопительный сезон еще продолжается. Поэтому в январе и феврале местной власти еще предстоит приложить усилия, чтобы украинцы платили меньше за тепло", - отметил Гончарук.
Он также добавил, что сейчас цена газа ниже, чем в аналогичный период прошлого года.
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