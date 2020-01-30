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Espreso.tvОбщество"Люди получили цену в платежках до 30% меньше", - Гончарук заявил о снижении тарифов на тепло в 21 области

"Люди получили цену в платежках до 30% меньше", - Гончарук заявил о снижении тарифов на тепло в 21 области


фото: slovoidilo
По состоянию на январь тарифы на тепло снизились в Киеве и еще в 21 области

Об этом Telegram сообщил премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

По его словам, на сегодня 143 предприятия провели перерасчет в 21 области и городе Киеве.

"Как результат - за декабрь люди получили цену в платежках до 30% меньше. Однако отопительный сезон еще продолжается. Поэтому в январе и феврале местной власти еще предстоит приложить усилия, чтобы украинцы платили меньше за тепло", - отметил Гончарук.

Он также добавил, что сейчас цена газа ниже, чем в аналогичный период прошлого года.

 
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