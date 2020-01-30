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Espreso.tvОбществоПорошенко в Брюсселе обсудил с руководителем МВФ "сохранение и продолжение реформ"

Порошенко в Брюсселе обсудил с руководителем МВФ "сохранение и продолжение реформ"


фото: FB Петра Порошенка
Пятый президент Украины Петр Порошенко в Брюсселе встретился с директором-распорядителем МВФ Кристалиной Георгиевой

Об этом пятый президент Украины Петр Порошенко написал на своей странице в Facebook.

"Еще одна важная встреча в Брюсселе - краткое, но очень содержательное обсуждение с директором-распорядителем МВФ Кристалиной Георгиевой позиций по программе МВФ. Мы говорили о том, какие реформы надо сохранить и продолжить. О том, что нельзя допустить свертывания демократических процессов и реформирования экономики, которые были начаты в течение последних пяти лет ", - написал Порошенко.

 

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