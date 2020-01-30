 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоПолиция задержала трех человек за билборды о "стратегическом партнере России"

Полиция задержала трех человек за билборды о "стратегическом партнере России"


фото: npu.gov.ua
Столичная полиция установила и задержала трех человек, которые обоснованно подозреваются в размещении в нескольких районах Киева провокационных плакатов

Об этом сообщает пресс-служба правоохранительного органа.

Во время отработки, в том числе изучения записей камер видеонаблюдения, столичные оперативники установили трех человек, которые обоснованно подозреваются в размещении в нескольких районах Киева провокационных плакатов.

Мужчин доставили в управление полиции для установления всех обстоятельств.

По каждому факту размещения билбордов начаты уголовные производства по ст. 356 (Самоуправство) Уголовного кодекса Украины.

  • Поздно вечером в среду, 29 декабря, в нескольких районах в Киеве появились провокационные билборды с надписью на русском языке "Россия - наш главный стратегический партнер".
Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

30 января, 2020 четверг

больше новостей

30 января, 2020 четверг

29 января, 2020 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать