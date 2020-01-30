Полиция задержала трех человек за билборды о "стратегическом партнере России"

30 января, 2020, 16:06

Столичная полиция установила и задержала трех человек, которые обоснованно подозреваются в размещении в нескольких районах Киева провокационных плакатов

Об этом сообщает пресс-служба правоохранительного органа.

Во время отработки, в том числе изучения записей камер видеонаблюдения, столичные оперативники установили трех человек, которые обоснованно подозреваются в размещении в нескольких районах Киева провокационных плакатов.

Мужчин доставили в управление полиции для установления всех обстоятельств.

По каждому факту размещения билбордов начаты уголовные производства по ст. 356 (Самоуправство) Уголовного кодекса Украины.