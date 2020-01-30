Полиция задержала трех человек за билборды о "стратегическом партнере России"
30 января, 2020, 16:06
Столичная полиция установила и задержала трех человек, которые обоснованно подозреваются в размещении в нескольких районах Киева провокационных плакатов
Об этом сообщает пресс-служба правоохранительного органа.
Во время отработки, в том числе изучения записей камер видеонаблюдения, столичные оперативники установили трех человек, которые обоснованно подозреваются в размещении в нескольких районах Киева провокационных плакатов.
Мужчин доставили в управление полиции для установления всех обстоятельств.
По каждому факту размещения билбордов начаты уголовные производства по ст. 356 (Самоуправство) Уголовного кодекса Украины.
- Поздно вечером в среду, 29 декабря, в нескольких районах в Киеве появились провокационные билборды с надписью на русском языке "Россия - наш главный стратегический партнер".
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