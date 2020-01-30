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Espreso.tvОбществоПоджог авто корреспондентки "Радио Свобода" во Львове является очередным вызовом гражданскому обществу, - Синютка

Поджог авто корреспондентки "Радио Свобода" во Львове является очередным вызовом гражданскому обществу, - Синютка

Поджог авто корреспондента "Радио Свобода" Галины Терещук - это новый вызов на проверку гражданского общества

Об этом народный депутат фракции "Европейской Солидарности" Олег Синютка заявил в себя Facebook .

"Это явный криминал. И потому что это Галина Терещук. И потому что это" Радио Свобода ". И так как именно сегодня приезжает госсекретарь США", - подчеркнул политик.

Депутат добавил, что рассчитывает на оперативное и беспристрастное расследование правоохранительными органами этого позорного преступления.

"Вопрос чести власти и правоохранительных органов раскрыть преступление. Важно опять не найти некоего "дежурного" атовца или волонтера как это, по странному стечению обстоятельств, бывает сейчас, а разоблачить заказчиков, так преступление вряд ли бытовое", - отметил политик.

"А нам всем надо сомкнуть ряды, потому что это преступление не только против человека, а это явный вызов украинскому сообществу", - подчеркнул Олег Синютка.

  • Напомним, в ночь на 30 января во Львове неизвестный поджег автомобиль, принадлежащий журналистке Галине Терещук.

Терещук рассказала " Прямом ", с чем может быть связан инцидент.

"Я не занимаюсь ничем, кроме журналистики. И что стало причиной поджога? Я исключаю какие-то бытовые моменты, потому что ни с чем таким не связана, и ни с кем не встречается в конфликте. Или это журналистская деятельность, почему это сделано, с какой целью, или запугивания, не запугивание? Я сама хочу узнать ответы на эти вопросы. Я не имею в сегодняшний день, на сегодняшний момент какой-то одной, двух или трех версий, почему это произошло. Просто не имею ответов на эти вопрос - кто там что читает, кого это обижает. Есть четкая информационная политика "Радио Свобода", том в я не могу понять, для чего это было сделано ", - заявила Терещук.

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