По Киеву развесили провокационные бигборды о "стратегическом партнере России"

30 января, 2020, 07:18

Поздно вечером в среду, 29 декабря, в нескольких районах в Киеве появились провокационные бигборды с надписью на русском языке "Россия - наш главный стратегический партнер"

Об этом передает Еспресо.TV .



На баннере есть фото бизнесмена Юрия Катющенко, который является основателем строительной компании "Холли Индастриал". Его жена Инна Катющенко является президенткой компании "Эдипресс Медиа", которая издает журнал "Viva".



В частности, такой баннер видели на Позняках и возле метро "Житомирская". На Позняках собрались с десяток активистов и на место происшествия приехали три полицейские патрули, передает ТСН .

Активисты требовали снять провокационное изображения. После полуночи на Позняках коммунальщики начали снимать с бигборда неклееное изображение.