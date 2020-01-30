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Espreso.tvОбществоПо Киеву развесили провокационные бигборды о "стратегическом партнере России"

По Киеву развесили провокационные бигборды о "стратегическом партнере России"

Поздно вечером в среду, 29 декабря, в нескольких районах в Киеве появились провокационные бигборды с надписью на русском языке "Россия - наш главный стратегический партнер"

Об этом передает Еспресо.TV .

На баннере есть фото бизнесмена Юрия Катющенко, который является основателем строительной компании "Холли Индастриал". Его жена Инна Катющенко является президенткой компании "Эдипресс Медиа", которая издает журнал "Viva".

В частности, такой баннер видели на Позняках и возле метро "Житомирская". На Позняках собрались с десяток активистов и на место происшествия приехали три полицейские патрули, передает ТСН .

Активисты требовали снять провокационное изображения. После полуночи на Позняках коммунальщики начали снимать с бигборда неклееное изображение.

 

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