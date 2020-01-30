Офис генпрокурора: в 2019 году количество изнасилований несовершеннолетних выросло более чем вдвое - до 148 преступлений

30 января, 2020, 20:24

В течение 2019 года зарегистрировано более 550 уголовных преступлений против половой свободы и неприкосновенности детей

Об этом сообщает пресс-служба офиса.

Количество пострадавших несовершеннолетних только от изнасилований достигло 148 человек, что более чем вдвое по сравнению с 2018 годом. В этом году зарегистрировано уже 24 преступления сексуального характера.



Все преступления относительно сексуального насилия над несовершеннолетними находятся на контроле руководства офиса.

С начала года в составе Офиса Генерального прокурора был создан отдел противодействия насилию в отношении детей, что вошел в управление защиты прав детей и противодействие насилию.