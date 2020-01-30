Нобелевский комитет исправил запись на сайте о "российском гражданстве" Франко

30 января, 2020, 19:46

На сайте Нобелевского комитета исправили информацию о гражданстве Ивана Франко - в данных о стране проживания украинского поэта указано "Австро-Венгерская империя, ныне Украина"

Об этом на своей странице в Facebook сообщил директор музея Ивана Франко во Львове Богдан Тихолоз.

"Маленькая, но очень важная победа. Ошибка с гражданством Ивана Франко на официальном сайте Нобелевской премии исправлена. Теперь в базе данных номинантов на Нобелевскую премию по литературе за 1916 год указана страна проживания Ивана Франко:" AUSTRIA-HUNGARY (AT) now UKRAINE (UA) ", что соответствует исторической правде. И никаких тебе" Russian Federation ", - отметил Тихолоз.