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Espreso.tvОбществоНазвал следующих кандидатов на выход: Лидер партии Brexit продолжит борьбу за разрушение ЕС

Назвал следующих кандидатов на выход: Лидер партии Brexit продолжит борьбу за разрушение ЕС

Британский депутат Европарламента Найджел Фарадж объявил свою новую цель - "чтобы Европа пошла из Евросоюза"

Фарадж, который агитировал за выход Великобритании из ЕС с 1992 года, обещает продолжить работу по уничтожению Евросоюза, сообщает DW .

"Я полностью против него в его нынешнем виде, я хочу, чтобы он был разрушен", - сказал он.

По его словам, Дания, Польша и Италия могут стать следующими странами, которые покинут ЕС.

Накануне Европарламент ратифицировал соглашение об условиях выхода Великобритании из состава ЕС.

Законопроект о Brexit был одобрен палатой общин Великобритании 9 января. Это стало возможным после того, как на внеочередных выборах консерваторы во главе с премьер-министром Борисом Джонсоном завоевали абсолютное большинство мест в парламенте и в результате смогли преодолеть блокировки Brexit.

После чего королева Великобритании Елизавета II одобрила законопроект о Brexit.

Великобритания наконец выйдет из состава ЕС спустя почти четыре года после того, как британцы проголосовали за Brexit на референдуме в июне 2016 года.

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