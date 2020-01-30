Нафтогаз может оставить без газа 18 городов Украины из-за долгов

30 января, 2020, 13:43

В конце января 2020 года 18 производителей тепла не выполняют требования по расчетам для получения газа в рамках ПСО

Об этом сообщает пресс-служба "Нафтогаза".

"Сейчас в группе риска остаются 18 должников при общем количестве теплопроизводителей (на момент завершения прошлого отопительного сезона) 1316 предприятий. Большинство должников - ОСМД, которые обслуживают потребителей в пределах одного или нескольких домов. Но отсутствие тепла даже в одном доме это уже чрезвычайная ситуация. поставщики, которые находятся под угрозой отключения, еще есть время предотвратить это ", - говорится в сообщении.

По оперативным данным, по состоянию на 29 января 2020 года, таким предприятиям теплоэнергетики для продолжения получения газа с 1 февраля в рамках ПСО необходимо оплатить более 406 млн грн.

"Нафтогаз" не имеет права поставлять природный газ тепловикам, которые ненадлежащим образом выполняют график расчетов ", - говорится в сообщении.

Отмечается, что за последние пять дней количество должников уменьшилось на 19 предприятий. Половина должников-поставщиков тепла смогла оплатили необходимый минимальный платеж за использованный газ и избежали риска отключением от газоснабжения.