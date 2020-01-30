 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоНафтогаз может оставить без газа 18 городов Украины из-за долгов

Нафтогаз может оставить без газа 18 городов Украины из-за долгов

В конце января 2020 года 18 производителей тепла не выполняют требования по расчетам для получения газа в рамках ПСО

Об этом сообщает пресс-служба "Нафтогаза".

"Сейчас в группе риска остаются 18 должников при общем количестве теплопроизводителей (на момент завершения прошлого отопительного сезона) 1316 предприятий. Большинство должников - ОСМД, которые обслуживают потребителей в пределах одного или нескольких домов. Но отсутствие тепла даже в одном доме это уже чрезвычайная ситуация. поставщики, которые находятся под угрозой отключения, еще есть время предотвратить это ", - говорится в сообщении.

По оперативным данным, по состоянию на 29 января 2020 года, таким предприятиям теплоэнергетики для продолжения получения газа с 1 февраля в рамках ПСО необходимо оплатить более 406 млн грн.

"Нафтогаз" не имеет права поставлять природный газ тепловикам, которые ненадлежащим образом выполняют график расчетов ", - говорится в сообщении.

Отмечается, что за последние пять дней количество должников уменьшилось на 19 предприятий. Половина должников-поставщиков тепла смогла оплатили необходимый минимальный платеж за использованный газ и избежали риска отключением от газоснабжения.

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

30 января, 2020 четверг

больше новостей

30 января, 2020 четверг

29 января, 2020 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать