Нацбанк выиграл еще один суд по национализации Приватбанка

30 января, 2020, 22:48

Суд признал ЗАО "Гарант Метиз Инвест" связанным с Приватбанком лицом

Об этом говорится на сайте НБУ .

"Третий апелляционный административный суд 29 января отказал ЗАО" Гарант Метиз Инвест "в удовлетворении иска о признании противоправным и отмене решения Национального банка об определении истца накануне национализации связанным с ПАО КБ" ПриватБанк "лицом", - отмечается в сообщении.

13 декабря 2016 Комиссия Национального банка Украины по вопросам определения связанных с банками лиц и проверки операций банков с такими лицами решением № 105 определил ЧАО "Гарант Метиз Инвест" связанным лицом.

Не согласившись с указанным решением ЧАО "Гарант Метиз Инвест" обжаловало его в Днепропетровском окружном административном суде. 28 октября 2019 суд полностью удовлетворил иск компании.

Зато судом апелляционной инстанции указанное решение суда первой инстанции было отменено, удовлетворена апелляционная жалоба Национального банка, в удовлетворении ЗАО "Гарант Метиз Инвест" отказано полностью.

На сегодня в Национальный банк было подано более 40 исков об обжаловании связанности с ПАО КБ "ПриватБанк".

10 декабря 2019 Национальный банк одержал первую победу в судебных процессах по определению связанных лиц с ПриватБанком накануне национализации. Речь идет о процессе против ООО "Самтек-сервис".