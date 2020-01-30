На границе США и Мексики обнаружили самый длинный контрабандный тоннель

30 января, 2020, 14:47

На границе между США и Мексикой было обнаружено самый длинный туннель контрабандистов

Об этом сообщает ВВС .

"Американские чиновники заявили об обнаружении самого длинного туннеля контрабанды, который когда-то был найден на границе с Мексикой", - говорится в сообщении.

В тоннеле протяженностью 1313 метров есть лифт, рельсовые пути, дренажные и воздушные вентиляционные системы и электрические кабели высокого напряжения.

Проход соединяет промышленную площадку в мексиканском городе Тихуана с районом Сан-Диего в Калифорнии.

При обнаружении туннеля не было осуществлено никаких арестов или изъятия наркотиков.

Кто стоит за строительством тоннеля так же не известно. Однако, как отмечает издание, в этом районе действует мексиканский картель Синалоа, правительство США называет одной из крупнейших в мире организаций по торговле наркотиками. Основатель картеля Хоакин "Эль Чапо" Гусман отбывает пожизненное заключение в США.