На Донбассе задержали мужчину, который пытался провезти катану через КПВВ
30 января, 2020, 14:42
30 января пограничники сообщили о задержании мужчины, который пытался перевезти самурайский меч на оккупированную территорию через КПВВ "Новотроицкое"
Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины.
"Холодное оружие, характерное для японских самураев, вез в багажнике автомобиля" ВАЗ "человек, который ехал на временно оккупированную территорию Украины. После того, как обзорная группа пограничников и представителей ГФСУ обнаружила скрытое оружие, меч и его владельца передали работникам милиции", - рассказали пограничники.
В ГПСУ добавили, что в территориальном подразделении Национальной полиции зарегистрировано сообщение об обнаружении признаков уголовного правонарушения, предусмотренного ст. 263 УК "Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами».
- Напомним, 23 декабря на Харьковщине пограничники совместно с таможенниками предотвратили незаконное перемещение через границу старинных монет и Георгиевского креста, которые пытался вывезти гражданин РФ
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