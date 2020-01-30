На Донбассе задержали мужчину, который пытался провезти катану через КПВВ

30 января, 2020, 14:42

30 января пограничники сообщили о задержании мужчины, который пытался перевезти самурайский меч на оккупированную территорию через КПВВ "Новотроицкое"

Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины.

"Холодное оружие, характерное для японских самураев, вез в багажнике автомобиля" ВАЗ "человек, который ехал на временно оккупированную территорию Украины. После того, как обзорная группа пограничников и представителей ГФСУ обнаружила скрытое оружие, меч и его владельца передали работникам милиции", - рассказали пограничники.

В ГПСУ добавили, что в территориальном подразделении Национальной полиции зарегистрировано сообщение об обнаружении признаков уголовного правонарушения, предусмотренного ст. 263 УК "Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами».