30 января, 2020, 08:04

Мировой конгресс украинцев (СКУ) выразил обеспокоенность рядом инициатив и процессов, которые могут повредить демократии и прозрачности в Украине

В частности, беспокойство СКУ вызывают вопросы политического правосудия, инициативы в сфере медиа и законопроект по земельной реформе, отмечается на сайте ВКУ.

"Мировая конгресс украинцев (СКУ) и мировая украинская диаспора разделяют обеспокоенность гражданского общества в связи с процессами в Украине и несколькими предложенными законопроектамы", - отмечается на сайте.

В частности, по вопросу политического правосудия "СКУ обеспокоен последними новостями в расследовании дела резонансного убийства Павла Шеремета, а также признаками политического преследования лидеров отдельных политических сил в Украине, в том числе, экс-президента Украины Петра Порошенко".

"Хотели бы еще раз подчеркнуть важность соблюдения принципов верховенства права и невозможности осуществления политического правосудия и давления на судебную ветвь власти. Любые расследования должны проходить в полном соответствии с нормами действующего законодательства, а не направляться политическими решениями. Это первоочередные задачи для утверждения международного имиджа Украины как правового государства, ведь каждый гражданин Украины имеет право на законную защиту и справедливый суд ", - отметили в ВКУ.

В мировом конгрессе украинцев также отметили беспокойство недавним назначением бывшего адвоката экс-президента Украины Виктора Януковича Александра Бабикова заместителем директора Государственного бюро расследований (ГБР).

"СКУ разделяет мнение значительной части мирового украинства о недопустимости такого назначения через очевиден конфликт интересов Бабикова, а также из-за фактического нивелирования значения и достижений Революции Достоинства. СКУ надеется на пересмотр решения по этому назначению, призывает провести повторный прозрачный конкурс на должность и обнародовать полную информацию о ходе такого конкурса, не допуская действий и решений, которые уничтожают репутацию ГБР и вызывают обеспокоенность относительно возможности реванша антидемократических сил в Украине ", - говорится на сайте.

В сфере медиа беспокойство СКУ вызвал, в частности, законопроект о борьбе с дезинформацией, предложенный Министерством культуры, молодежи и спорта Украины.

"СКУ разделяет беспокойство ассоциаций СМИ, общественных организаций по вопросам свободы СМИ, Национального союза журналистов Украины, Европейской федерации журналистов и представителя ОБСЕ по вопросам свободы слова в том, что предложенный законопроект предусматривает чрезмерное государственное регулирование, контроль и потенциальную цензуру в СМИ, может создать основу для политически мотивированных манипуляций и негативно повлиять на профессиональное саморегулирование журналистов. ВКУ подчеркивает важность борьбы с дезинформацией, особенно в условиях российской агрессии. Однако нельзя этого делать за счет свободы СМИ, влияния государства на медиаконтент и попыток государственного регулирования журналистской деятельности в стране ", - отметили в ВКУ.

Прекращение работы англоязычной, арабской и крымскотатарской редакции Украинского телеканала иновещания UATV также вызвали беспокойство СКУ.

"Сегодня, когда Украина противостоит гибридной войне Российской Федерации, воплощает в жизнь евроатлантические стремления украинского народа и в то же время реформируется и модернизируется, чрезвычайно важно иметь мощную поддержку со стороны международного сообщества. Донесения правдивой информации до как можно большего круга государств мира, в том числе через Украинский телеканал иновещания UATV английском, арабском и крымскотатарском языках, является одной из главных задач для противодействия дезинформации на глобальном уровне ", - отметили в ВКУ.

В мировом конгрессе украинцев заметили: "Хотя мы полностью поддерживаем важную инициативу создания нового канала для зрителей на временно оккупированных территориях, в то же время, это не должно позиционироваться как выбор" или иновещания на английском языке для международного сообщества, или вещания для временно оккупированных территорий ". Это параллельные весомые задачи для информационной политики государства. Поэтому ВКУ призывает как можно быстрее найти возможность возобновить финансирование работы англоязычной, арабской и крымскотатарской редакции Украинская телеканала иновещания UATV и продолжить эффективную стратегию коммуникаций о современной Украине на глобальном уровне ".

Относительно законопроекта по земельной реформе в Украине Всемирный конгресс украинский "призывает обеспечить надлежащие консультации, соответствующий анализ и соблюдение необходимых процедур перед принятием пакета законодательства по земельной реформе в Украине" и "настаивает на необходимости принятия тщательно подготовленных, сбалансированных и справедливых решений, направленных на развитие полноправных, эффективных, достойных и заботливых хозяев своей земли ".

Как отмечается, "хотя все вышеуказанные процессы касаются разных сфер жизни в Украине, в целом, они имеют признаки свертывания и торможения демократических процессов, и поэтому нуждаются в неотложной внимания для того, чтобы Украина продолжила движение на пути качественных реформ и дальнейшего демократического развития".

Сообщается, что с целью проведения консультаций из приведенных выше вопросов Украину посетит с рабочим визитом первый вице-президент ВКУ Стефан Романов.

"СКУ продолжает мониторинг ситуации и процессов в Украине, активно сотрудничая с украинским правительством, международными организациями, дипломатическими миссиями и всеми представителями гражданского общества. В рамках такого сотрудничества состоится рабочий визит в Украину первого вице-президента ВКУ Романова, во время которого будут проведены консультации с ключевыми партнерами из всех вышеприведенных вопросов. Мировое украинство и впредь активно приобщается к развитию программы реформ в Украине и готово оказывать дальнейшую поддержку на этом пути ", - отметил президент ВКУ Павел Грод.