Минсоцполитики создало интерактивную карту получателей гуманитарной помощи
Об этом заявил заместитель главы министерства Олег Коваль, передает пресс-служба ведомства .
Карта позволит осуществлять контроль за транспортировкой, получением, хранением, охраной, складированием, распределением, целевым использованием и учетом гуманитарной помощи.
Коваль сообщил, что интерактивная карта получателей гуманитарной помощи работает по функции поиска по различным параметрам:
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по названию получателя,
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кодом ЕГРПОУ,
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названием региона,
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номером в Едином реестре получателей гуманитарной помощи,
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номером и датой принятия решения о включении в Единый реестр,
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фамилией, именем, отчество руководителя и контактных данных.
"Данные в карте будут постоянно обновляться", - добавил чиновник.
В Минсоцполитики также подчеркнули, что пользование интерактивной картой значительно упростит донорам и получателям поиск получателей гуманитарной помощи соответствующего региона.
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