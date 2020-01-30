 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоМинсоцполитики создало интерактивную карту получателей гуманитарной помощи

Минсоцполитики создало интерактивную карту получателей гуманитарной помощи


фото: rfe
Министерство социальной политики создало интерактивную карту получателей гуманитарной помощи

Об этом заявил заместитель главы министерства Олег Коваль, передает пресс-служба ведомства .

Карта позволит осуществлять контроль за транспортировкой, получением, хранением, охраной, складированием, распределением, целевым использованием и учетом гуманитарной помощи.

Коваль сообщил, что интерактивная карта получателей гуманитарной помощи работает по функции поиска по различным параметрам:

  • по названию получателя,

  • кодом ЕГРПОУ,

  • названием региона,

  • номером в Едином реестре получателей гуманитарной помощи,

  • номером и датой принятия решения о включении в Единый реестр,

  • фамилией, именем, отчество руководителя и контактных данных.

"Данные в карте будут постоянно обновляться", - добавил чиновник.

В Минсоцполитики также подчеркнули, что пользование интерактивной картой значительно упростит донорам и получателям поиск получателей гуманитарной помощи соответствующего региона.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

30 января, 2020 четверг

больше новостей

30 января, 2020 четверг

29 января, 2020 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать