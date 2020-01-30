Минсоцполитики создало интерактивную карту получателей гуманитарной помощи

30 января, 2020, 12:31

Министерство социальной политики создало интерактивную карту получателей гуманитарной помощи

Об этом заявил заместитель главы министерства Олег Коваль, передает пресс-служба ведомства .

Карта позволит осуществлять контроль за транспортировкой, получением, хранением, охраной, складированием, распределением, целевым использованием и учетом гуманитарной помощи.

Коваль сообщил, что интерактивная карта получателей гуманитарной помощи работает по функции поиска по различным параметрам:

по названию получателя,

кодом ЕГРПОУ,

названием региона,

номером в Едином реестре получателей гуманитарной помощи,

номером и датой принятия решения о включении в Единый реестр,

фамилией, именем, отчество руководителя и контактных данных.

"Данные в карте будут постоянно обновляться", - добавил чиновник.

В Минсоцполитики также подчеркнули, что пользование интерактивной картой значительно упростит донорам и получателям поиск получателей гуманитарной помощи соответствующего региона.