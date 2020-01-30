Минобороны напомнило имена погибших 30 января защитников на востоке за последние 4 года
Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.
В 2015 году погибли:
солдат Бойко Игорь Дмитриевич, 128-я отдельная горно-пехотная бригада.
солдат Ефименко Вячеслав Александрович, 25-й отдельный мотопехотный батальон.
майор Завирюхин Игорь Анатольевич, 25-й отдельный мотопехотный батальон.
солдат Карабин Сергей Игоревич, 81-я отдельная аэромобильная бригада.
сержант Колесник Виталий Павлович, 13-й отдельный мотопехотный батальон.
младший сержант Листровая Александр Михайлович, 25-й отдельный мотопехотный батальон.
солдат Марьенко Сергей Викторович, 128-я отдельная горно-пехотная бригада.
сержант Михайлов Виталий Владимирович, 15-й отдельный горно- пехотный батальон.
солдат Оноприенко Александр Валерьевич, 13-й отдельный мотопехотный батальон.
солдат Сохацький Андрей Владимирович, 128-я отдельная горно-пехотная бригада.
сержант Тербан Александр Васильевич, 128-я отдельная горно-пехотная бригада.
солдат Тимченко Руслан Олегович, 128-я отдельная горно-пехотная бригада.
сержант Томилко Иван Николаевич, 13-й отдельный мотопехотный батальон.
сержант Харитонов Сергей Николаевич, 13-й отдельный мотопехотный батальон.
В 2016 году:
старший солдат Дрозд Владимир Николаевич, 57-я отдельная мотопехотная бригада.
В 2017 году:
Младший сержант Гульченко Роман Олегович, 79-я отдельная аэромобильной бригады.
солдат Павлюк Ярослав Ярославович, 72-я отдельная механизированная бригада.
солдат Шамрай Виталий Владимирович, 72-я отдельная механизированная бригада.
В 2018 году:
старший матрос Скупейко Артем Викторович, 36-я отдельная бригада морской пехоты.
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