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Espreso.tvОбществоМинобороны напомнило имена погибших 30 января защитников на востоке за последние 4 года

Минобороны напомнило имена погибших 30 января защитников на востоке за последние 4 года


фото: Міноборони
В разные года 30 января в результате российской вооруженной агрессии на востоке Украина потеряла 19 защитников

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

В 2015 году погибли:

солдат Бойко Игорь Дмитриевич, 128-я отдельная горно-пехотная бригада.

солдат Ефименко Вячеслав Александрович, 25-й отдельный мотопехотный батальон.

майор Завирюхин Игорь Анатольевич, 25-й отдельный мотопехотный батальон.

солдат Карабин Сергей Игоревич, 81-я отдельная аэромобильная бригада.

сержант Колесник Виталий Павлович, 13-й отдельный мотопехотный батальон.

младший сержант Листровая Александр Михайлович, 25-й отдельный мотопехотный батальон.

солдат Марьенко Сергей Викторович, 128-я отдельная горно-пехотная бригада.

сержант Михайлов Виталий Владимирович, 15-й отдельный горно- пехотный батальон.

солдат Оноприенко Александр Валерьевич, 13-й отдельный мотопехотный батальон.

солдат Сохацький Андрей Владимирович, 128-я отдельная горно-пехотная бригада.

сержант Тербан Александр Васильевич, 128-я отдельная горно-пехотная бригада.

солдат Тимченко Руслан Олегович, 128-я отдельная горно-пехотная бригада.

сержант Томилко Иван Николаевич, 13-й отдельный мотопехотный батальон.

сержант Харитонов Сергей Николаевич, 13-й отдельный мотопехотный батальон.

В 2016 году:

старший солдат Дрозд Владимир Николаевич, 57-я отдельная мотопехотная бригада.

В 2017 году:

Младший сержант Гульченко Роман Олегович, 79-я отдельная аэромобильной бригады.

солдат Павлюк Ярослав Ярославович, 72-я отдельная механизированная бригада.

солдат Шамрай Виталий Владимирович, 72-я отдельная механизированная бригада.

В 2018 году:

старший матрос Скупейко Артем Викторович, 36-я отдельная бригада морской пехоты.

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