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Espreso.tvСпортМне было 15: призер ЧМ по фигурному катанию обвинила тренера в изнасиловании

Мне было 15: призер ЧМ по фигурному катанию обвинила тренера в изнасиловании


фото: facebook.com/SarahAbitbolOfficiel
Бронзовая медалистка чемпионата мира по фигурному катанию француженка Сара Абитболь обвинила своего бывшего тренера Жиля Бейера в изнасиловании

Об этом сообщает L'Equipe .

По ее словам, тренер неоднократно ее насиловал в период между 1990 и 1992 годами, когда фигуристке было 15-17 лет.

"Когда мне было 15, я ночевала не дома. Я была уязвима, и вы воспользовались этим. Даже сегодня, как только я выхожу из дома, мне становится страшно. Мне страшно идти в незнакомые места. Неизвестность обязательно означает опасность", - написала Абитболь в автобиографической книге, "Такое долгое молчание", отрывок из которой цитирует L'Equipe.

Сара Абитболь, которой сейчас 44 года, выступала в парном катании вместе со Стефаном Бернадо. Фигуристы в 2000 году выиграли бронзу чемпионата мира, дважды становились вицечемпионамы Европы и пять раз выигрывали континентальную бронзу.

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