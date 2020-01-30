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Espreso.tvОбществоЛишь 12% украинцев считают поездку Зеленского в Оман рабочей, - опрос

Лишь 12% украинцев считают поездку Зеленского в Оман рабочей, - опрос

31% общества убежден, что глава государства ездил туда на семейный отдых

Еще 10% не исключают, что в Омане Зеленский встречался с российским руководством, а 6% - что это было прикрытие оффшорных операций. Об этом свидетельствуют итоги опроса, проведенного социологической службой Центра Разумкова с 17 по 21 января 2020 на заказ OBOZREVATEL .

41% респондентов отметили, что ничего не знают об этой поездке, или затруднились с ответом.

Что касается отношения общества к визиту Зеленского в Оман, то оно также отличается. Так, 31% опрошенных считают, что президент поступил правильно, поскольку может отдыхать, где захочет. 26% убеждены, что неправильно, потому что на Рождество глава государства должен был быть в Украине. 25% населения - не интересно, где отдыхает президент.

Говоря о достоверности версий поездки Зеленского в Оман, 30% опрошенных выразили сомнение в том, что там он тайно встречался с представителями президента РФ Владимира Путина и с лидером ОПЗЖ Виктором Медведчуком.

15,5% украинский придерживаются мнения, что вся информация о переговорах, которые состоялись, должна быть обнародована, 12% - что президент не должен вести тайных переговоров с представителями Путина, а еще 11% - что лидер отвечает за внешнюю политику государства и имеет право вести переговоры с кем захочет.

В ходе исследования было опрошено 2000 респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины, за исключением временно оккупированных и территорий Донецкой и Луганской областей. Выборка представляла взрослое население страны по основным социально-демографическим показателям. Ее теоретическая погрешность не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.

  • Напомним, согласно информации пресс-службы ОП от 5 января, Зеленский отправился в Султанат Оман с рабочим визитом.
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