Коронавирус впервые передался от человека к человеку в США

30 января, 2020, 21:32

В Соединенных Штатах новый коронавирус впервые передался от человека к человеку

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Associated Press .

Как сообщается, это уже шестой подтвержденный случай заболевания коронавирусом из Китая на территории США.

Болен муж, жена которого недавно вернулась из поездки в Ухань. Женщина вернулась из Центрального Китая 13 января, и на прошлой неделе попала в больницу с симптомами, где ей диагностировали вирусное заболевание. Она и ее муж оба в возрасте 60 лет, госпитализированы.