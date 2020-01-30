Коронавирус впервые передался от человека к человеку в США
30 января, 2020, 21:32
В Соединенных Штатах новый коронавирус впервые передался от человека к человеку
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Associated Press .
Как сообщается, это уже шестой подтвержденный случай заболевания коронавирусом из Китая на территории США.
Болен муж, жена которого недавно вернулась из поездки в Ухань. Женщина вернулась из Центрального Китая 13 января, и на прошлой неделе попала в больницу с симптомами, где ей диагностировали вирусное заболевание. Она и ее муж оба в возрасте 60 лет, госпитализированы.
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