Коронавирус: китайский эпидемиолог предположил создание вакцины в течение 3 месяцев
30 января, 2020, 16:18
Китайский эпидемиолог Ли Ланцзюань заявил, что ученые могут разработать вакцину от коронавируса не менее чем за три месяца
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на агентство Xinhua .
Он отметил, что ученым удалось выяснить, для каких штаммов вируса можно разработать вакцину.
"Нам удалось выделить пять штаммов вируса, два из них подходят для создания вакцины", - заявил Ли Ланцзюань.
Напомним, группа исследователей в Гонконге уже разработала вакцину против китайского коронавируса. Однако отмечается, что начать использование вакцины можно будет только после клинических испытаний.
- Напомним, что количество умерших от коронавируса в Китае возросло до 170.
- Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебреисус не исключает еще более масштабное вспышки пневмонии , вызванной новым коронавирусом.
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