Коронавирус: китайский эпидемиолог предположил создание вакцины в течение 3 месяцев

30 января, 2020, 16:18

Китайский эпидемиолог Ли Ланцзюань заявил, что ученые могут разработать вакцину от коронавируса не менее чем за три месяца

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на агентство Xinhua .

Он отметил, что ученым удалось выяснить, для каких штаммов вируса можно разработать вакцину.

"Нам удалось выделить пять штаммов вируса, два из них подходят для создания вакцины", - заявил Ли Ланцзюань.

Напомним, группа исследователей в Гонконге уже разработала вакцину против китайского коронавируса. Однако отмечается, что начать использование вакцины можно будет только после клинических испытаний.