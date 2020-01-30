Королева Великобритании побила рекорд правления, установленный 104 года назад
30 января, 2020, 12:06
26 января королева Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Елизавета II побила рекорд правления среди монархов, превзойдя рекорд пребывания на троне императора Австро-Венгрии Франца-Иосифа
Об этом сообщил в Facebook историк, атор книги "Предвестники Второй мировой" Иван Гоменюк в Facebook.
"26 января 2020 Елизавета II превысила рекорд пребывания на троне Франца Иосифа (24826 дней)", - отметил историк.
- Напомним, 13 января королева Великобритании Елизавета II выразила поддержку решения принца Гарри и его жены Меган Маркл отказаться от королевских привилегий и жить более частной жизнью
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