Королева Великобритании побила рекорд правления, установленный 104 года назад

30 января, 2020, 12:06

26 января королева Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Елизавета II побила рекорд правления среди монархов, превзойдя рекорд пребывания на троне императора Австро-Венгрии Франца-Иосифа

Об этом сообщил в Facebook историк, атор книги "Предвестники Второй мировой" Иван Гоменюк в Facebook.

"26 января 2020 Елизавета II превысила рекорд пребывания на троне Франца Иосифа (24826 дней)", - отметил историк.