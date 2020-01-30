Катастрофа самолета МАУ: Рябошапка раскритиковал реакцию Ирана на запросы Украины

30 января, 2020, 12:11

Украинская сторона не видит надлежащей реакции Ирана в вопросе расследования катастрофы самолета МАУ в Тегеране, заявил генпрокурор Руслан Рябошапка

"Мы сначала работаем с нашими международными партнерами. Несколько раз обращались с запросами о международно-правовой помощи к иранскому правительству. Также я обращался письменно к генеральному прокурору Ирана. Мы запрашивали информацию, необходимую для расследования, просили о допросе определенного ряда людей, о получении определенных вещественных доказательств, в том числе остатков самолета. Но ответы на все эти вопросы мы еще не получили, - пока мы не видим ту реакцию со стороны иранских властей, которую хотели бы видеть ", - говорил он в интервью Интерфакс-Украина .

По словам Рябошапки, обсуждается вопрос создания международной следственной группы.

"Пока нет финального результата, но проект соглашения о создании группы подготовлен, мы передали его посольствам нескольких стран, в частности Ирана, чтобы иметь возможность работать в рамках следственной группы", - уточнил он.

Рябошапка добавил, что такая группа может быть создана в ближайшее время, а уже через неделю-две будет первый результат.