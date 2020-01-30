Грета Тунберг хочет зарегистрировать свое имя в качестве товарного знака

30 января, 2020, 11:11

Шведская екоактивистка Грета Тунберг заявила, что подала заявку на регистрацию своего имени в качестве товарного знака

Об этом пишет Bloomberg .

"Я подала заявку на регистрацию моего имени, а также Fridays For Future (название движения школьников в защиту климата - ИФ), Skolstrejk for klimatet (шведское название движения - ИФ) и т.д. как торговые знаки. Это действие требуется для защиты движения и его деятельности" , - написала Тунберг в своем Instagram в среду.

Такое решение активистка объяснила тем, что часто ее имя и название движения используют неправомерно, в частности, в коммерческих целях без соответствующего на это согласия.

"К сожалению, есть люди, которые пытаются выдать себя за меня или ложно заявляют, что они" представляют "меня, чтобы общаться с высокопоставленными лицами, политиками, СМИ, деятелями искусства и т.д.", - добавила она.