Грета Тунберг хочет зарегистрировать свое имя в качестве товарного знака
Об этом пишет Bloomberg .
"Я подала заявку на регистрацию моего имени, а также Fridays For Future (название движения школьников в защиту климата - ИФ), Skolstrejk for klimatet (шведское название движения - ИФ) и т.д. как торговые знаки. Это действие требуется для защиты движения и его деятельности" , - написала Тунберг в своем Instagram в среду.
Такое решение активистка объяснила тем, что часто ее имя и название движения используют неправомерно, в частности, в коммерческих целях без соответствующего на это согласия.
"К сожалению, есть люди, которые пытаются выдать себя за меня или ложно заявляют, что они" представляют "меня, чтобы общаться с высокопоставленными лицами, политиками, СМИ, деятелями искусства и т.д.", - добавила она.
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