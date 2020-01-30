Греция планирует установить плавучий барьер, чтобы помешать наплыву мигрантов

30 января, 2020, 10:44

Правительство Греции планирует установить плавучий барьер, чтобы помешать мигрантам приплывать к греческим островам с прилегающего побережья Турции

Об этом сообщает AP .

Согласно информации, размещенной на сайте правительственных государственных закупок, министерство обороны Греции предложило частным подрядчикам в течение трех месяцев принять участие в тендере на установку плавучей ограждения длиной 1,7 км.

Отмечается, что рост численности мигрантов и беженцев, приплывают на остров Лесбос и другие восточные греческие острова, привело к значительному перенаселения местных лагерей беженцев.

Как сообщается, ограждение будет подниматься на 50 сантиметров над водой, на ней планируется установить мигающие фонари.

В описании проекту отмечается, что плавучая ограда имеет невоенного назначения.

По оценкам чиновников, проект будет стоить 500 000 евро.