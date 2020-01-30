 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоГреция планирует установить плавучий барьер, чтобы помешать наплыву мигрантов

Греция планирует установить плавучий барьер, чтобы помешать наплыву мигрантов


фото: reuters
Правительство Греции планирует установить плавучий барьер, чтобы помешать мигрантам приплывать к греческим островам с прилегающего побережья Турции

Об этом сообщает AP .

Согласно информации, размещенной на сайте правительственных государственных закупок, министерство обороны Греции предложило частным подрядчикам в течение трех месяцев принять участие в тендере на установку плавучей ограждения длиной 1,7 км.

Отмечается, что рост численности мигрантов и беженцев, приплывают на остров Лесбос и другие восточные греческие острова, привело к значительному перенаселения местных лагерей беженцев.

Как сообщается, ограждение будет подниматься на 50 сантиметров над водой, на ней планируется установить мигающие фонари.

В описании проекту отмечается, что плавучая ограда имеет невоенного назначения.

По оценкам чиновников, проект будет стоить 500 000 евро.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

30 января, 2020 четверг

больше новостей

30 января, 2020 четверг

29 января, 2020 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать