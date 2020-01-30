Греция планирует установить плавучий барьер, чтобы помешать наплыву мигрантов
Об этом сообщает AP .
Согласно информации, размещенной на сайте правительственных государственных закупок, министерство обороны Греции предложило частным подрядчикам в течение трех месяцев принять участие в тендере на установку плавучей ограждения длиной 1,7 км.
Отмечается, что рост численности мигрантов и беженцев, приплывают на остров Лесбос и другие восточные греческие острова, привело к значительному перенаселения местных лагерей беженцев.
Как сообщается, ограждение будет подниматься на 50 сантиметров над водой, на ней планируется установить мигающие фонари.
В описании проекту отмечается, что плавучая ограда имеет невоенного назначения.
По оценкам чиновников, проект будет стоить 500 000 евро.
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