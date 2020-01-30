ГБР передало в суд дело об избиении экс-нардепом Микитасем главы ОТО на Черниговщине
Об этом сообщает пресс-служба ГБР.
Следствием установлено, что 5 июля 2019 года народный депутат Украины 8 созыва, во время агитации на внеочередных выборах в Верховную Раду Украины, в помещении поселкового совета с. Любеч Репкинского района Черниговской области нанес легкое телесное повреждение голове объединенной территориальной общины. При этом вел себя агрессивно, использовал ненормативную лексику, оскорбления и игнорировал замечания присутствующих.
В случае доказательства вины, обвиняемому грозит наказание в виде штрафа от 500 до 1000 необлагаемых минимумов доходов граждан или ареста на срок до 6 месяцев, или ограничение свободы на срок до 5 лет.
Напомним, 5 июля 2019 года Микитась ворвался в помещение поселкового совета Любечив во время сессии и нанес главе совета Сергею Пинчуку телесные повреждения.
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