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Espreso.tvОбществоГБР передало в суд дело об избиении экс-нардепом Микитасем главы ОТО на Черниговщине

ГБР передало в суд дело об избиении экс-нардепом Микитасем главы ОТО на Черниговщине


фото: FB
Государственное бюро расследований направило обвинительный акт в отношении бывшего народного депутата Максима Микитася по делу об избиении им главы общины в Черниговской области

Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

Следствием установлено, что 5 июля 2019  года народный депутат Украины 8 созыва, во время агитации на внеочередных выборах в Верховную Раду Украины, в помещении поселкового совета с. Любеч Репкинского района Черниговской области нанес легкое телесное повреждение голове объединенной территориальной общины. При этом вел себя агрессивно, использовал ненормативную лексику, оскорбления и игнорировал замечания присутствующих.

В случае доказательства вины, обвиняемому грозит наказание в виде штрафа от 500 до 1000 необлагаемых минимумов доходов граждан или ареста на срок до 6 месяцев, или ограничение свободы на срок до 5 лет.

Напомним, 5 июля 2019 года Микитась ворвался в помещение поселкового совета Любечив во время сессии и нанес главе совета Сергею Пинчуку телесные повреждения.

 

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