ЕС призвал государства-члены ОБСЕ не признавать выданные в ОРДЛО "путинские паспорта"
30 января, 2020, 23:04
Евросоюз заявил, что не признает выданные Россией на оккупированных территориях Донецкой и Луганской области "паспорта", и призвал к такой же позиции страны-члены ОБСЕ
Об этом говорится в заявлении, произнесенном делегацией ЕС на заседании постоянного совета ОБСЕ в Вене, передает "Укринформ" .
"Мы приняли во внимание заявление России о предоставлении гражданства очень значительному количеству жителей Донбасса в течение 2019 года, и напоминаем, что эта упрощенная процедура является посягательством на суверенитет Украины и противоречит духу и целям Минских договоренностей", - отметили представители ЕС.
Ранее сообщалось, что террористы "ЛНР" заставляют предпринимателей на оккупированной Луганщине получать российские "паспорта".
- Напомним, 21 апреля 2019 года Владимир Путин подписал указ о паспортизации жителей ОРДЛО.
- Позже Путин выразил намерение упростить условия получения российского гражданства для всех без исключения украинцев и заявил о необходимости совместной паспортизации в Украине и России.
- МИД Украины потребовало от РФ отменить "паспортный указ" Путина.
- Путин подписал указ о выдаче паспортов РФ украинцам, которые уехали из оккупированного Донбасса и из Крыма.
- В ЕС заявили, что будут держать ситуацию с российскими паспортами на контроле.
- Путин упростил получение гражданства РФ для жителей всех районов Донетчины и Луганщины.
- Евросоюз не будет ставить шенгенские визы в паспорта крымчан, выданные Россией после аннексии полуострова.
- Эстония решила не признавать "путинские паспорта" , выданные жителям Луганщины и Донетчины.
- В ОРДЛО у боевиков забирают "путинские паспорта" , чтобы предотвратить дезертирство.
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