ЕС призвал государства-члены ОБСЕ не признавать выданные в ОРДЛО "путинские паспорта"

30 января, 2020, 23:04

Евросоюз заявил, что не признает выданные Россией на оккупированных территориях Донецкой и Луганской области "паспорта", и призвал к такой же позиции страны-члены ОБСЕ

Об этом говорится в заявлении, произнесенном делегацией ЕС на заседании постоянного совета ОБСЕ в Вене, передает "Укринформ" .

"Мы приняли во внимание заявление России о предоставлении гражданства очень значительному количеству жителей Донбасса в течение 2019 года, и напоминаем, что эта упрощенная процедура является посягательством на суверенитет Украины и противоречит духу и целям Минских договоренностей", - отметили представители ЕС.

Ранее сообщалось, что террористы "ЛНР" заставляют предпринимателей на оккупированной Луганщине получать российские "паспорта".