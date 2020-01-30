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Espreso.tvСпортЭкс-тренер сборной России пожаловался, что ему не хватает матчей с "Шахтером" и "Динамо"

Экс-тренер сборной России пожаловался, что ему не хватает матчей с "Шахтером" и "Динамо"


фото: Reuters
Бывший тренер сборной России Леонид Слуцкий признался, что ему не хватает контрольных матчей против "Динамо" и "Шахтера"

Об этом сообщает " Трибуна ".

Главный тренер казанского "Рубина" Леонид Слуцкий рассказал, как относится к товарищеским матчам с украинскими клубами.

"Мы всегда играли с украинскими командами, когда я тренировал ЦСКА. Это были шикарные спарринги. С" Шахтером "мы играли с" Металлистом "," Днепром ". Когда мы играли с украинскими командами - это были лучшие спарринги, особенно перед Лигой чемпионов ", - сказал Слуцкий.

"Когда-то был знаменитый Кубок Первого канала в Сочи, где мы играли с киевским" Динамо ", с" Шахтером ". Мы в межсезонье получали спарринг-партнеров такого уровня, которых у нас не было даже в сезоне. Если бы была такая возможность, с удовольствием играл бы с украинскими командами ", - заключил россиянин.

Леонид Слуцкий за свою карьеру успел проработать в сборной России, московскому ЦСКА, английскому "Халл Сити" и нидерландском "Витесс". Сейчас 48-летний специалист возглавляет казанский "Рубин".

 

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