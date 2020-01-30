Экс-тренер сборной России пожаловался, что ему не хватает матчей с "Шахтером" и "Динамо"
Об этом сообщает " Трибуна ".
Главный тренер казанского "Рубина" Леонид Слуцкий рассказал, как относится к товарищеским матчам с украинскими клубами.
"Мы всегда играли с украинскими командами, когда я тренировал ЦСКА. Это были шикарные спарринги. С" Шахтером "мы играли с" Металлистом "," Днепром ". Когда мы играли с украинскими командами - это были лучшие спарринги, особенно перед Лигой чемпионов ", - сказал Слуцкий.
"Когда-то был знаменитый Кубок Первого канала в Сочи, где мы играли с киевским" Динамо ", с" Шахтером ". Мы в межсезонье получали спарринг-партнеров такого уровня, которых у нас не было даже в сезоне. Если бы была такая возможность, с удовольствием играл бы с украинскими командами ", - заключил россиянин.
Леонид Слуцкий за свою карьеру успел проработать в сборной России, московскому ЦСКА, английскому "Халл Сити" и нидерландском "Витесс". Сейчас 48-летний специалист возглавляет казанский "Рубин".
- 30 января в контрольном матче на тренировочном сборе в Турции "Шахтер" победил чешский клуб "Словацко" благодаря голу Виктора Коваленко.
- 29 января "Шахтер" проиграл сербскому "Пролетер" со счетом 0: 1.
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