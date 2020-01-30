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Espreso.tvОбществоDo not panic, it&#39;s organic: во Львове открыли первое в Украине каннабис-кафе с конопляными вкусностями

Do not panic, it's organic: во Львове открыли первое в Украине каннабис-кафе с конопляными вкусностями


фото: hemp.heaven.lviv
Во Львове открыли первое каннабис-кафе Львовские Конопли. Все блюда и напитки в заведении содержат коноплю

Об этом сообщает НВ .

Владельцы кафе утверждают, что хотят вернуть традиционно присутствующий в быту украинцев продукт и сломать стереотипы относительно конопли.

"Мы решили подарить маленький Амстердам нашему прекрасному городу. Меню заведения имеет уникальную рецептуру. У нас блюда очень интересные по вкусу. Они не имеют аналогов", - говорится на странице заведения в соцсети.

В ассортименте заведения блюда, приготовленные с добавлением вытяжек, семян или масла конопли: сыр, выпечка, десерты, шоколад, хумус, овощные блюда. Из напитков посетителям предлагают крафтовое пиво, вино, наливки, комбучу с экстрактом конопли, кофе, чай и конопляное молоко.

 

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