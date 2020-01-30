Дела Майдана: часть материалов исчезла, по другим эпизодам следствие просто саботировалось, - Рябошапка
Об этом он заявил в интервью Интерфакс-Украина .
Рябошапка назвал очень сложной ситуацию с расследованием.
"Мы должны осознать, что то, как проводилось следствие, к сожалению, не дало обществу ответы на ключевые вопросы. К качеству проведения следствия у нас возникают огромные вопросы. Часть материалов просто исчезла, по другим моментам следствие просто саботировалось", - сказал он.
Он отметил, что в итоге не удалось следствию выйти на главных руководителей и заказчиков.
"Поэтому мы видим дела в основном по рядовым исполнителям, милиционерам, судьям или прокурорам, а собственно доказательств того, кто был заказчиком, кто принимал эти решения, мы пока обществу представить не можем", - отметил Рябошапка.
В связи с этим он надеется, что передача дел в Госбюро расследований даст результаты.
- 27 января Адвокатская совещательная группа сообщила о назначении Русланом Рябошапкой предыдущего состава прокуроров по делам Майдана.
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