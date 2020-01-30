Дела Майдана: часть материалов исчезла, по другим эпизодам следствие просто саботировалось, - Рябошапка

30 января, 2020, 16:37

Об этом он заявил в интервью Интерфакс-Украина .

Рябошапка назвал очень сложной ситуацию с расследованием.

"Мы должны осознать, что то, как проводилось следствие, к сожалению, не дало обществу ответы на ключевые вопросы. К качеству проведения следствия у нас возникают огромные вопросы. Часть материалов просто исчезла, по другим моментам следствие просто саботировалось", - сказал он.

Он отметил, что в итоге не удалось следствию выйти на главных руководителей и заказчиков.

"Поэтому мы видим дела в основном по рядовым исполнителям, милиционерам, судьям или прокурорам, а собственно доказательств того, кто был заказчиком, кто принимал эти решения, мы пока обществу представить не можем", - отметил Рябошапка.

В связи с этим он надеется, что передача дел в Госбюро расследований даст результаты.