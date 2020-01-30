Чешские ІТ-шники за выходные и бесплатно сделали программу, на которую правительство собиралось потратить 16 млн евро. Министра уволили

30 января, 2020, 12:02

Министра транспорта Чехии Владимира Кремлика 20 января 2020 года уволили из должности за завышение тендерной стоимости на эксплуатацию новой онлайн-системы продажи автомобильных виньеток - платных разрешений на пользование междугородними трассами в Чехии

Об этом сообщает Radio CZ .

Министр транспорта хотел заключить контракт на 400 млн крон (около $ 17,5 млн или 16 млн евро) с компанией Asseco Central Europe. Но премьер-министр Чехии Андрей Бабиш заявил, что контракт был плохо организован, и он лично его не согласовывал.

За ситуацией следил Томаш Вондрачек, владелец IT-компании Actum Digital. Неделю назад он записал онлайн-обращения, где призвал IT-специалистов присоединиться к его инициативе по созданию онлайн-сервиса самостоятельно.

Вскоре откликнулось более 300 программистов, из которых выбрали 60 специалистов, реализовавших этот сервис в рамках двухдневного хакатонов 25-26 января. В понедельник 27 января сайт заработал в тестовом режиме. А министра транспорта уволили.