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Espreso.tvОбществоЧешские ІТ-шники за выходные и бесплатно сделали программу, на которую правительство собиралось потратить 16 млн евро. Министра уволили

Чешские ІТ-шники за выходные и бесплатно сделали программу, на которую правительство собиралось потратить 16 млн евро. Министра уволили

Министра транспорта Чехии Владимира Кремлика 20 января 2020 года уволили из должности за завышение тендерной стоимости на эксплуатацию новой онлайн-системы продажи автомобильных виньеток - платных разрешений на пользование междугородними трассами в Чехии

Об этом сообщает Radio CZ .

Министр транспорта хотел заключить контракт на 400 млн крон (около $ 17,5 млн или 16 млн евро) с компанией Asseco Central Europe. Но премьер-министр Чехии Андрей Бабиш заявил, что контракт был плохо организован, и он лично его не согласовывал.

За ситуацией следил Томаш Вондрачек, владелец IT-компании Actum Digital. Неделю назад он записал онлайн-обращения, где призвал IT-специалистов присоединиться к его инициативе по созданию онлайн-сервиса самостоятельно.

Вскоре откликнулось более 300 программистов, из которых выбрали 60 специалистов, реализовавших этот сервис в рамках двухдневного хакатонов 25-26 января. В понедельник 27 января сайт заработал в тестовом режиме. А министра транспорта уволили.

 

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