Через себя ножницами: 16-летний футболист "Ливерпуля" забил чудо-гол в Англии
Видео взятия ворот Эллиот обнародовал в twitter.
Полузащитник "Ливерпуля" отметился эффектным голом в матче за команду U23 с "Вулверхэмптон".
Ливерпульцы проигрывали со счетом 0: 2, а затем совершили камбэк. Решающим стал гол Эллиота. После подачи с углового 16-летний хавбек точно пробил в одно касание через себя.
Ничья 2: 2 вывела "Ливерпуль" в четвертьфинал турнира.
Эллиот перешел в "Ливерпуль" летом 2019 из "Фулхэма". На полузащитника также претендовали испанские "Реал", "Барселона" и французский ПСЖ.
В нынешнем сезоне Эллиот принял участие в одном матче основной команды "Ливерпуля" в чемпионате Англии.
Harvey Elliott just scored this worldie for the U23! #WOW #LFC pic.twitter.com/FPFwyQQUtJ- HE67 (@ HarveyElliott67) January 29, 2020
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