Через себя ножницами: 16-летний футболист "Ливерпуля" забил чудо-гол в Англии

30 января, 2020, 19:19

Футболист английского "Ливерпуля" Харви Эллиот забил ударом через себя в матче Международного кубка премьер-лиги

Видео взятия ворот Эллиот обнародовал в twitter.

Полузащитник "Ливерпуля" отметился эффектным голом в матче за команду U23 с "Вулверхэмптон".

Ливерпульцы проигрывали со счетом 0: 2, а затем совершили камбэк. Решающим стал гол Эллиота. После подачи с углового 16-летний хавбек точно пробил в одно касание через себя.

Ничья 2: 2 вывела "Ливерпуль" в четвертьфинал турнира.

Эллиот перешел в "Ливерпуль" летом 2019 из "Фулхэма". На полузащитника также претендовали испанские "Реал", "Барселона" и французский ПСЖ.

В нынешнем сезоне Эллиот принял участие в одном матче основной команды "Ливерпуля" в чемпионате Англии.