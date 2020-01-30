Бизнесмен Катющенко назвал провокацией скандальные билборды о России

30 января, 2020, 14:01

Предприниматель, который изображен на пророссийских щитах, Олег Катющенко назвал билборды провокацией против него

Об этом он сказал в комментарии ТСН .

Напомним, что сразу в нескольких районах Киева появились билборды с пророссийскими лозунгами. Первыми их увидели жители столичного района Позняки и вызвали полицию и муниципальную стражу. Активисты угрожали сами снять незаконную агитацию, однако уже после полуночи появились коммунальщики и сделали это сами.

Полиция и власти Киева разыскивают заказчиков и исполнителей провокации.