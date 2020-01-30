Борьба с нелегальными АЗС: цена на горючее снизилась в среднем на 2 гривны, - Гончарук

30 января, 2020, 20:08

За два месяца цена на дизельное топливо и бензин снизилась в среднем на 2 гривны в результате борьбы с незаконными автозаправочными станциями

Об этом сообщил премьер-министр Алексей Гончарук.

"Ежедневные расходы украинцев сумм уменьшились на 16,5 млн грн или на 511 млн грн в месяц. Более того, за два месяца официальные продажи горючего увеличились на 6%, а это значит, что увеличилось и количество налогов, уплачиваемых в бюджет", - пояснил он.

Гончарук рассказал, что для этого совместно с правоохранителями и органами контроля отработали почти 4000 нелегальных АЗС по всей стране. Часть из них закрыли, другие же получили лицензии на официальную работу.

В отдельных областях, как вот в Луганской и Николаевской, объемы продажи горючего увеличились на 15%. Еще в трех - Винницкой, Днепропетровской и Черкасской - на 14%.

"Работа продолжается. Отдельно хочу обратить внимание: мы знаем о путях попадания нелегального топлива на рынок. Мы видим все изменения на рынке, поэтому закрыть АЗС на одной улице и открыть на соседней - не получится", - добавил он.