Белый дом запретил Болтону публиковать мемуары за разглашения "совершенно секретных" данных

30 января, 2020, 12:50

Белый дом официально предостерег Джона Болтона от публикации мемуаров о работе в должности советника президента США по нацбезопасности

Об этом сообщает CNN со ссылкой на свои источники.

Книга под названием Комната, где все произошло: мемуары о Белом доме (The Room Where It Happened: A White House Memoir) должна выйти в середине марта, но отрывки из нее уже слили газете The New York Times.

Согласно источникам CNN, Белый дом послал Болтону "официальную угрозу", чтобы помешать ему издать книгу, которая уже наделала шума.

Агентству Reuters удалось ознакомиться с письмом Белого дома. Согласно сообщению, администрация Трампа считает, что черновик книги Болтона содержит сведения с грифом "совершенно секретно" и не может быть опубликована.

"Согласно федеральному закону и соглашению о неразглашении, которую ваш клиент подписал для доступа к секретной информации, рукопись не может быть опубликована или иным образом раскрыта без удаления этой секретной информации", - говорится в письме.

Согласно с отрывками из книги Болтона, президент США Дональд Трамп связывал предоставление многомиллионной военной помощи Украине с расследованием по его политических оппонентов.

Трампа, как пишет Болтон, интересовало расследование украинских правоохранителей деятельности компании Burisma, где работал сын Джо Байдена.